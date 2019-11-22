مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

2019/11/22 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة عن القاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش في مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الانبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، ان مفارزها في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الانبار.

واوضح البيان ان المعتقل "هو المسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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