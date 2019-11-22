قرقاش: سياسة المحاور أثبتت فشلها في المنطقة والعالم

2019/11/22 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن سياسة المحاور قد أثبتت فشلها مرارا في المنطقة والعالم اجمع.

وأكد قرقاش في تغريدة على موقع تويتر، أن أغلب السياسات الحالية تعتمد على محاور العواطف والتمنيات دون الاستناد الى أية حقائق اقتصادية وجغرافية، وهو ما ثبت فشله مرارا وتكرارا في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأشار قرقاش الى أن الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد، ولن تترك أثرا واضحا على الحقائق والتوازنات الموجودة على ارض الواقع.

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