الصين تستنسخ 6 كلاب لضمها الى الشرطة

2019/11/22 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استنسخت الصين 6 كلاب بهدف ضمهم إلى الشرطة، مشيرة إلى أنها ترث صفات تؤهلها للعمل على مساعدة قوات الأمن في مهامها.

ولضمان امتلاك الجراء الستة سمات "الحس الأمني"، استخدم الحمض النووي لكلاب مدربة بالفعل، في عملية استنساخ الحيوانات التي ولدت في آب الماضي، وأظهرت بالفعل مهارات استثنائية في عمر صغيرة.

وقال ما جينلي، وهو ضابط في إدارة التحقيقات الجنائية بمكتب الأمن العام في بكين، إن "التركيز الرئيسي لبرنامج الاستنساخ يتمثل في تمرير الصفات المفيدة للجراء والمساعدة في تقصير فترة التدريب".

وتعاون في استنساخ الجراء الستة، مكتب شرطة بكين التابع لشرطة الأمن العام، وشركة "سينوجين"، وهي شركة خاصة لاستنساخ الحيوانات الأليفة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، نجحت "سينوجين" في تربية أول كلب شرطة مستنسخ في الصين، ويدعى "كونكسون"، وذلك في مدينة كونمينغ، وقالت إنها "وجدت مفتاح التكاثر الجماعي للكلاب القوية والسريعة بفضل تقنية رائدة".

والكلبان اللذان منحا الحمض النووي للجراء المستنسخة، أنثيان تدعيان "سكيدنغ" وعمرها 5 سنوات، و"أريس" ذات السنوات الأربع، وقد أثبتتا نجاحا كبيرا في المهام الأمنية، وفقا لبيان رسمي صادر عن شرطة بكين.

وأوضح البيان أن الجراء الستة المستنسخة "تتميز بمهارات شم رائعة وذكاء اسثنائي".

وتمت تسمية الجراء الستة بـ"كيشونغ" و"كيتشينغ" و"كيشي" و"كيهوي" و"كيتشوانغ" و"كيكسين"، وهي أسماء مستوحاة من كلمات صينية تعني الولاء والحكمة والابتكار.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن الحمض النووي الخاص بالجراء الستة يطابق بنسبة 99 % نظيره لدى الكلبتين المانحتين.

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