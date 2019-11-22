2019/11/22 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة اتحادية تعين دفعة جديدة من الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة اتحادية تعين دفعة جديدة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة اتحادية تعين دفعة جديدة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).