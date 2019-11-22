مفوضية حقوق الإنسان: أغلب المتظاهرين الموقوفين في البصرة أطلق سراحهم

2019/11/22 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاتن الحلفي، اليوم الجمعة، أن أغلب المتظاهرين الموقوفين في محافظة البصرة من قبل القوات الأمنية، تم إطلاق سراحهم.

وقالت الحلفي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنها زارت "مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب مع وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان ومدير مكتب المفوضية في البصرة، لمتابعة احوال الموقوفين خلال التظاهرات في محافظة البصرة".

وأكدت ان "أغلب الموقوفين تم اخلاء سبييلهم وقد تابعنا قضايا الموجودين لغرض اخلاء سبيلهم بعد ان يثبت عدم مسؤوليتهم في اي تخريب".

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