هدى سجاد : اغلب قادة التظاهرات في الديوانية “حرامية”

2019/11/22 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قالت النائبة عن تحالف النصر هدى سجاد إن أغلب قادة التظاهرات في محافظة الديوانية حرامية وسراق ويمارسون اعمالاً لاعلاقة لها بالاخلاق.وقالت سجاد في تصريح صحفي ، ” تختلف التظاهرات في محافظة الديوانية عن باقي المحافظات حيث ان اغلب قادتها حرامية وسراق وينتمون لبعض الاحزاب الفاسدة ولاسيما حزب الفضيلة”.وأضافت أن” التظاهرات ...

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