سلام بلا حدود تتمدد في استراليا وكندا

2019/11/22 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأديبة ذكرى نادر نائب رئيس منظمة سلام بلا حدود العالمية عن اختيار الإعلامية رفل يلدا سفيرة للسلام في استراليا والمخرجة دينا الربيعي سفيرة للسلام في كندا.الجدير بالذكر ان المنظمة التي تتخذ من باريس ومانشستر مقرا لها وتنشر في اكثر أربعين دولة عبر سفرائها او المنظمات التي تشاركها نشاطها الداعم للسلام ، لديها مشروع […]

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