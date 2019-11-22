مظاهرات العراق: قتلى في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد والسلطات تعيد فتح ميناء أم قصر

2019/11/22 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر طبية عراقية وقوع قتلى الجمعة في مواجهات مع قوى الأمن في بغداد، فيما تمكنت السلطات من فتح الميناء الرئيسي بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين.

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