دخانيات يقابلها الحجارة.. هذا ما يحدث قرب الاحرار

2019/11/22 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن تصادما وقع بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوات مكافحة الشغب القت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الرشيد قرب جسر الاحرار وسط بغداد".

واضاف ان "متظاهرين قاموا برمي الحجارة على هذه القوات"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان وقوع اصابات بين الجانبين".

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