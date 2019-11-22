الدليمي يدعو عبر الـ

2019/11/22 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار

دعا مدير ناحية الحبانية قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار اكرم الدليمي ، اليوم الجمعة، الى محاربة ظاهر تعاطي ارتفاع نسبة المتعاطين من الحبوب المخدرة

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