بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يعد تهديدا يزيد التوتر في العالم

2019/11/22 | 16:59

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتشار الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أنحاء مختلفة من الكوكب إثر انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يعد تهديدا يزيد التوتر في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة عدم انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بحجج واهية، يعد ضربة ملموسة لنظام الحد من التسلح".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "في ظل هذه الظروف، من المهم بالنسبة لنا أن نتنبأ ونحلل التغيرات المحتملة في الوضع الدولي بشكل كاف وبدقة، وأن نطور إمكاناتنا العسكرية وفقا للنتائج".

بغداد اليوم- متابعة

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، المحتجين الإيرانيين إلى إبلاغ بلاده بأي صور ومعلومات أخرى توثق "عمليات قمع" الاحتجاجات من جانب السلطات، متعهدا بمعاقبة مرتكبي "الانتهاكات&quo

بغداد اليوم-متابعة

خلال أقل من أسبوعين، أقدمت 3 عائلات تركية على إنهاء حياة أفرادها بالانتحار، مما دفع إلى تحرك رسمي عاجل.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن السلطات بصدد تقييد بيع مادة "سيانيد" السامة، ذات المفعول السريع، ا

بغداد اليوم - متابعة

نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، موركان أورتاكوس، أخبار تداولتها وسائل إعلام أمريكية عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو الاستقالة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نشرت خبرا مفاده أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو

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