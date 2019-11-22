محتجون يقطعون طريقا مؤديا الى حقل نفطي في العراق

2019/11/22 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون في قضاء قلعة "سكر" التابع لمحافظة ذي قار احدى المحافظات الجنوبية في العراق على قطع الطريق المؤدي الى حقل الغراف النفطي.

وعمد المتظاهرون الغاضبون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.

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