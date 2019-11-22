الخارجية الإيرانية تخاطب الأوروبيين: أوقفوا دموع التماسيح والدفاع عن الأشرار

2019/11/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأوروبيين بتوضيح نكث وعودهم للشعب الإيراني بدلا من اطلاق التصريحات التدخلية بشؤون إيران.

واعتبر موسوي في بيان، التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين، تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا الدول الأوروبية الى معالجة مشاكلها الداخلية والسعي لعلاج السخط الشعبي.

وأضاف، أن الأوروبيين نكثوا وعودهم مع الشعب الإيراني، وأفشلوا الاتفاق النووي خوفا من العقوبات الأميركية، منتقدا دفاعهم عن ما أسماهم الاشرار والمدمرين للممتلكات العامة وحتى الخاصة في إيران.

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