2019/11/22 | 17:08

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بالصور..



متظاهرو ذي قار يقطعون طريق حقل الغراف النفطي ويطالبون بط

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بالصور..



متظاهرو ذي قار يقطعون طريق حقل الغراف النفطي ويطالبون بطرد العماله الاجنبية

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