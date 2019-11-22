رد من مكتب رئيس حكومة كردستان العراق على

2019/11/22 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق بيانا ردت فيه على تقرير لمجلة فارايتي "Variety" الأميركية قالت فيه إن عضوين بارزين في أسرة برزاني اشتريا قصرين في كاليفورنيا بـ 47 مليون دولار.

وقال بيان مكتب رئيس حكومة الإقليم إن التقرير "يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية بزجه اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج..".

وإذ أعرب المكتب عن أسفه لإعادة نشر بعض وسائل الإعلام المحلية المعلومات الواردة في تقرير المجلة الأميركية "بصورة مضللة وغير مهنية"، نفى "صحة ما نشره الموقع الأمريكي جملة وتفصيلا".

وكانت "Variety" كشفت أن عضوين في أسرة برزاني النافذة في إقليم كردستان العراق يقفان وراء صفقة ثنائية لشراء قصرين في منطقة بيفرلي هيلز الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.





وقال التقرير، الذي نشر موقع الحرة مقتطفات منه، إن قيمة القصرين بلغت 47 مليون دولار، دفعت نقدا.

وكشفت المجلة أن الصفقة الضخمة أتمها هافال دوسكي وهو كردي يقيم في ولاية فرجينيا، تجمعه صلات وثيقة بمنصور برزاني، نجل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود برزاني.

ويعود أحد المنزلين لنجل برزاني الثاني، مسرور وهو الرئيس الحالي لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، طبقا لما أضاف التقرير.

وتبلغ مساحة القصر الأول 21 ألف قدم مربع، في حين تصل مساحة الثاني إلى 12 ألف قدم مربع، وفق المجلة.

وقالت إن صفقتي قصري بيفرلي هيلز أبرمت العام الماضي خلال ثلاثة أشهر.



وبيع القصر الذي يحمل اسم Maison 613 ويقع في منطقة فلاتس، بـ27 مليون دولار.

ويضم "المنزل" الفخم ملعبا داخليا لكرة السلة، ومضمارين للعبة البولينغ، ومسرحا ومكتبة، فضلا عن "أنظمة للإضاءة والصوت والأمن هي الأكثر تطورا وتنسيقا، يمكن تخيلها"، حسب وصف الشركة التي كانت تعرضه للبيع.

ويسمى القصر الثاني فوتهل مانور (Foothill Manor)، ويبعد عن الأول حوالي ميل واحد.



ويعود تاريخ تشييده إلى عام 1970 ويقع على سفح تل في ممر خاص مظلل بالأشجار.



ويتميز بالزخارف المعتادة في عقارات بيفرلي هيلز الراقية، بما في ذلك صالة رياضية وسينما ومناظر طبيعية.

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