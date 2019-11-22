الشرطة يضع كاتانيتش في مأزق

2019/11/22 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} غادر 8 لاعبين من بعثة المنتخب العراقي المتواجدة بالدوحة، للمشاركة في بطولة خليجي 24، والتحقوا بنادي الشرطة المتواجد هناك أيضًا لخوض مباراة إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام فريق نواذيبو الموريتاني.

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