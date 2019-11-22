صدمة جديدة للعراق قبل خليجي 24

2019/11/22 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى المنتخب الوطني صدمة جديدة، قبل انطلاق مشوار أسود الرافدين في بطولة كأس الخليج، التي ستقام في قطر.

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