العراق: قتلى في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد والسلطات تعيد فتح ميناء أم قصر

2019/11/22 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر طبية عراقية وقوع قتلى الجمعة في مواجهات مع قوى الأمن في بغداد، فيما تمكنت السلطات من فتح الميناء الرئيسي بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين.



وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك.

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