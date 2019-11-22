السيستاني يحذر من زوال الحكم بسبب الدماء ومغردون يحذرون القوى السياسية

2019/11/22 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني، علي السيستاني، الجمعة، على ضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب “المُحقة” للمحتجين، فيما اشار الى ان سفك دماء الابرياء قد يؤدي الى ضعف وهوان الحكم وقد يؤدي الى زواله.وقال ممثل السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، بكربلاء، إنّ “المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح […]

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