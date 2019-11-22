تجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في شارع الرشيد

2019/11/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتجددت، عصر الجمعة، الاشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين في شارع الرشيد وقرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وذكر مراسل “كلكامش برس”، أن القوات الأمنية لجأت إلى استخدام القنابل الدخانية والنقابل الصوتية بشكل كثيف لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن جسر الأحرار وشارع الرشيد وسط بغداد، ما أدى إلى حدوث حالات قتل وإصابة بين صفوف المتظاهرين.

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