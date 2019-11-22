الاستخبارات العسكرية: اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الارهابي في الرمادي

2019/11/22 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن إلقاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش بمدينة الرمادي.

وأكدت المديرية في بيان، ان مفارزها في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الثامن والثلاثين، تمكنت من القاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بالرمادي، في منطقة الطاش، بمحافظة الانبار، مبينة ان المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

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