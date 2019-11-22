القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي بالعراق

2019/11/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الرمادي....

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