حريق يلتهم فندقا في بريطانيا عمره 165 عاما

2019/11/22 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اندلع حريق في أحد فنادق المملكة المتحدة في منتجع "لاندودنو" غربي البلاد، حيث انتشرت النار في المبنى من الطابق السفلي.

ويقع فندق "إيستبورن

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