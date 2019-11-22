الاعلام الأمني: مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية في جبال بادوش

2019/11/22 | 17:30

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية في جبال بادوش.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات نينوى، مقتل عدد من الإرهابيين داخل احد الانفاق في جبال بادوش بواسطة ضربة جوية بواسطة طيران التحالف الدولي".

وأضافت، أن "قوة مشتركة من خلية الصقور ولواء المشاة 66 بالفرقة العشرين شرعت بتفتيش النفق بعد هذه الضربة وعثرت على عبوات ناسفة واخرى لاصقة واحزمة ناسفة، فضلا عن مواد غذائية مختلفة ومواد تفجير".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة عن القاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش في مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الانبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، ان مفارزها في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات

بغداد اليوم-نينوى

فتحت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرة مسيرة مجهولة في سهل نينوى.

وقال الخبير بالجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، أن "لواء الشبك 30 في هيأة ال

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين قطعوا لليوم الثاني على التوالي الطريق الرابط بين سوق الشيوخ والناصرية في ناحية الفضلية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهري ناحية الفضي

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