2019/11/22 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجلة تابعة للجيش في الديوانية تحمل لافتة "مطالبكم نحميها بدمائنا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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