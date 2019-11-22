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القبض على داعشي مهم في الأنبار


القبض على داعشي مهم في الأنبار
2019/11/22 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الجمعة، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش الارهابي في الانبار.

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