بالصور.. حادث سير مروع في الديوانية

2019/11/22 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي 9 أشخاص مصرعهم في حادث سير مروع في محافظة الديوانية.

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