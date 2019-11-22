بالوثائق..وزارة الاتصالات تنشر أسماء الوجبة الثانية من المثبتين على ملاكها الدائم

2019/11/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الاتصالات تثبيت الوجبة الثانية، من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم.

ونشرت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي، أسماء الوجبة الثانية من الموظفين بصفة عقود، والمثبتين على الملاك الدائم، والبالغ عددهم مئة وأربعة وتسعين موظفا، مبينة ان الخطوة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء، فيما اكدت الوزارة انها ستعمل على تثبيت الوجبة الأخيرة، خلال الايام القليلة المقبلة.

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