نتنياهو يخلق أزمة جديدة داخل البيت الإسرائيلي.. هل هي بداية النهاية لحياته السياسية؟

2019/11/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

إن الانتصارات الأخيرة التي حققتها قوات المقاومة الفلسطينية داخل العمق الإسرائيلي أدّت إلى حدوث شرخ سياسي كبير داخل أروقة هذا النظام المحتل

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