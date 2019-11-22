بالوثيقة .. محافظ ذي قار يعفي مدراء أربع دوائر في الفضيلية

2019/11/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الجمعة، إعفاء مدراء أربع دوائر في ناحية الفضيلية تنفيذاً لمطالب المتظاهرين.

وجاء في وثيقة صادرة من

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