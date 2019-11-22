لقد حان الوقت لدعم المجتمع الأيزيدي، نادية مراد تكشف عن جائزتها الحقيقية

2019/11/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بادن بادن قالت الناشطة الايزيدية العراقية نادية مراد يوم أمس الخميس 21.11.2019 انه كان الوقت لدعم المجتمع الأيزيدي وان هذا هو الجائزة الحقيقية لها.جاء ذلك من خلال كلمتها بمناسبة تتويجها جائزة الشجاعة في حفل جوائز بامبي الذي أقيم في بادن بادن جنوب المانيا، مضيفا، اننا كمجتمع عالمي فشلنا في حماية …

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