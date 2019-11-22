محافظ ذي قار يكلّف مدير ناحية أور بإدارة الفضلية ويعفي مدراء الدوائر الخدمية

2019/11/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، أمراً بتكليف مدير ناحية أور، رعد يوسف سلطان بإدارة ناحية الفضلية ، فيما أعفى مدراء الدوائر الخدمية في الناحية من مناصبهم.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، انه "طال قرار الإعفاء مديري دوائر البلدية والماء والكهرباء والمركز الصحي النموذجي ، فيما تقرر تكليف المعاونين بإدارة تلك الدوائر لحين ترشيح بدلاء عنهم".

وتأتي تلك الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها محافظ ذي قار في إطار تلبية مطالب المتظاهرين وتصحيح المسار الخدمي و الإداري لمختلف مناطق المحافظة.

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