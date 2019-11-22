ضبط أحزمة ناسفة وكميات من الأسلحة والمتفجرات في الموصل

2019/11/22 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الجمعة، ضبط عدد من الاحزمة الناسفة وكميات من الاسلحة والمتفجرات في مدينة الموصل.





وذكربيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 داهمت نفقاً ضبطت بداخله احزمة ناسفة وكميات من الاسلحة والمتفجرات وخرائط العبوات في جبل عطشانة غرب الموصل" .

وأضاف ان " العملية اسفرت عن ضبط 5 احزمة ناسفة، و58 جهاز نوكيا مُسلّك، اضافة الى 48 مسطرة تفجير و23 عبوة لاصقة، و20 شريط BKC، و15 خريطة عبوات، و13 عبوة ناسفة، و13 صاعق عبوات، و5 رمانات دفاعية ، و5 مخازن كلاشنكوف، و4 اكياس TNT، و3 لفات سلك تفجير، و3 اقنعة وقاية، و2 مسدس كاتم، بالإضافة الى عدة اسعاف وادوية مختلفة ومستمسكات شخصية".

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