2019/11/22 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواكب الحسينية تقدم خدماتها للمعتصمين لليوم السادس والعشرين في ساحة اعتصام الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المواكب الحسينية تقدم خدماتها للمعتصمين لليوم السادس والعشرين في ساحة اعتصام الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المواكب الحسينية تقدم خدماتها للمعتصمين لليوم السادس والعشرين في ساحة اعتصام الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).