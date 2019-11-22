مشهد مزلزل.. سيدات عراقيات ينشدن الشجاعة لأولادهن المرابطين في جسر الأحرار(فيديو)

2019/11/22 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار عدد من النساء، أولادهن المرابطين في ساتر جسر الأحرار القريب من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، ليقومن بتشجيعهم على الثبات في الاحتجاج لتحقيق أهداف الحركة الاحتجاجية.وحصلت “يس عراق” على، “فيديو يظهر النساء وهن ينشدن اولادهن على الثبات ويهتفن لهم بعبارة أبطال”.ومنذ ليلة أمس، يواجه المتظاهرين في جسر الأحرار، رد عنيف من قوات […]

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