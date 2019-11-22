الدفاع المدني: عناصر مخربة بعيدة عن المتظاهرين وهم من تسبب بالحرائق

2019/11/22 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن، عن وجود عناصر مخربة بعيدة عن المتظاهرين لديها احتكاك مع القوات الأمنية وهم من تسببوا بالحرائق.

وقال عبد الرحمن في تصريح، إن المخربين اعتدوا على القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني لمنعهم من أداء واجبهم، مؤكدا وجود تنسيق عال المستوى بين القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني للوصول الى مكان الحرائق.

وأضاف، أن وجود المخربين سبب رئيسي في الاعتداءات الأخيرة على القوات الأمنية والدفاع المدني في المناطق المحيطة بساحات التظاهر.

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