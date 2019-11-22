التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية تستهدف نفقا لداعش في الموصل

2019/11/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ان التحالف الدولي شن ضربة جوية استهدفت نفقا يتحصن به مقاتلون من تنظيم داعش في أحد جبال محافظة نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “عددا من الإرهابيين قتلوا داخل احد الانفاق في جبال بادوش بواسطة ضربة جوية بواسطة طيران التحالف الدولي”.

وقد شرعت قوة مشتركة من خلية الصقور ولواء المشاة ٦٦ بالفرقة العشرين بتفتيش النفق بعد هذه الضربة وعثرت على عبوات ناسفة واخرى لاصقة واحزمة ناسفة، فضلا عن مواد غذائية مختلفة ومواد تفجير، بحسب الخلية.

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