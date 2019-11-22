بعد ٢٠٠٣.. «لَبنَنَةُ العراق» فتوىً «شرعيّة» للفساد السياسي في بغداد

2019/11/22 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي ينخُرهُ الفَساد نَخراً، من رأسِهِ إلى أخمصِهِ، حَلَّ في المرتبة الـ /١٢/ من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ جاء في الرقم /١٦٨/ من أصل /١٨٠/ دولة، […]

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