رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا

2019/11/22 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه استعدادا للمباراة المقررة غدا السبت أمام أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من "الكالتشيو".

وشهدت

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