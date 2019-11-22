آل خليفة وسلسلة القمع التي لا تنتهي.. ما الجديد؟

2019/11/22 | 18:31

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لم يشهد التاريخ الحديث أسوأ من هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها على مستوى قمع الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم

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