رسميا..اعلان قرية (ابوكرمة) في ديالى منزوعة السكان بعد نزوح الجميع

2019/11/22 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اعلن مختار قرية أبو كرمة في محافظة ديالى جمعة الربيعي، اليوم الجمعة، قريته منزوعة السكان بعد نزوح جميع الاهالي بسبب هجمات داعش.

وقال الربيعي لـ"الغد برس"، إن"قرية ابو كرمة ضمن حوض الوقف بناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى أمست خالية من أهاليها تماما بالوقت الراهن بعد نزوحهم بسبب تكرار هجمات داعش وفشل الاجهزة الحكومية والامنية بتأمينها وتجفيف خلايا داعش في البساتين المحيطة بها".

وأضاف أن"عدد العوائل التي نزحت من القرية مؤخرا عددها نحو 145 عائلة"،لافتا الى ان"ترك الاهالي يخرجون صوب مناطق اخرى مخططا لإخلاء قرى الوقف وعدم تأمينها ومنع الأهالي من ممارسة الزراعة فيها ودعم الاستيراد الخارجي، كونها من أبرز المناطق التي تشتهر بزراعة الفواكه على مستوى البلاد".

وأشار الربيعي الى أننا" لن نسكت عن ماحصل ويحصل وسنقوم بإيصال صوتنا ومعاناتنا الى جميع المنظمات والسفارات العالمية والاوربية".

وكانت قرية ابو كرمة في ديالى قد شهدت مؤخرا موجة نزوح للأهالي بسبب تكرار استهدافهم من قبل خلايا داعش بهجمات وعبوات ناسفة آخرها استهداف باص لطلبة الكليات بتفجير ناسفة أسفر عن اصابة عدد منهم.

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