2019/11/22 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة عن القاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش في مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الانبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، ان مفارزها في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية في جبال بادوش بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات نينوى، مقتل عدد من الإرهابيين داخل احد الانفاق

بغداد اليوم-نينوى

فتحت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرة مسيرة مجهولة في سهل نينوى.

وقال الخبير بالجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، أن "لواء الشبك 30 في هيأة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللواء الركن أبو الوليد يوجه بمراجعة شاملة للخطط الأمنية في ذي قار لحفظ استقرار المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللواء الركن أبو الوليد يوجه بمراجعة شاملة للخطط الأمنية في ذي قار لحفظ استقرار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).