شاهد.. شاب ينعى نفسه بقصيدة حسينية قبل ليلة من استشهاده في تظاهرات كربلاء

2019/11/22 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للشاب الكربلائي، علي الميالي، وهو ينعى نفسه قبل ليلة من استشهاده في تظاهرات كربلاء قبل أيام.

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