إيران تقاضي قنوات فارسية مناوئة في بريطانيا

2019/11/22 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن سفير ايران لدى لندن حميد بعيدي نجاد أن السفارة الايرانية قدمت شكوى ضد القنوات الفارسية المناوئة المستقرة في بريطانيا.

وذكر نجاد في تغريدة له على "تويتر"، انه "بعثت سفارتنا في لندن رسالة رسمية الى المؤسسة المشرفة على القنوات المرئية في بريطانيا (اوفكام) قدمت فيها شكوى ضد القنوات الفارسية المناوئة كقنوات؛ "بي بي سي الفارسية" و"ايران اينترناشنال" و"من وتو" بسبب تحريفها المغرض للتطورات الاخيرة في ايران والدعوة الى العنف الواسع ضد المؤسسات المدنية في ايران، وطالبت بتنفيذ القانون بحقها".

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