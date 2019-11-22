حاكم كريم عطية - ألى كل أبناء وبنات الأنتفاضة الشعبية ما هي الخطوة التالية

2019/11/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية ألى أبناء الشعب العراقي نساءا ورجالا ألى أبطال الأنتفاضة الشعبية حان وقت بلورة مطاليبكم وطرحها على الشعب العراقي من خلال قيادة أنتفاضتكم فلا يكفي طرح الشعارات مع سلطة تستمر في غيها وتلعب على عامل الوقت وتشن حملة قمع وقتل وتشريد وملاحقة مستمرة رغم وثيقة شرف ذيويلها ومكوناتها نعم حان الوقت لوضع مطاليبكم موضع التنفيذ من خلال طرح قيادة أنتفاضتكم لمشروع الأنتفاضة وورقة العمل التي يجب على الدولة ومؤسسا......

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