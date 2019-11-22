2019/11/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الغرب والكيان الصهيوني ومشيخات الخليج بقيادة إدارة ترامب يهدفون مع إنطلاقة الانتفاضة اللبنانية إلى إغراق لبنان بالعنف والفوضى الشاملة وتحويله الى ساحة من الصراعات لافشال الانتفاضة من جهة ودفع لبنان الى المزيد من التدهور الاقتصادي والخدماتي من جهة أخرى ..بالاضافة الى الاساءة للرئيس عون وإضعاف المقاومة اللبنانية وحلفائها في التيار الوطني الحر وغيرهم ....وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال أن الغرب وحلف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد عبد الفتاح الاسدي - لبنان بين خيارين ...!!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زياد عبد الفتاح الاسدي - لبنان بين خيارين ...!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).