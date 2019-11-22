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#رضي السماك - هل بدأ العد العكسي لنهاية الإسلام السياسي ؟


#رضي السماك - هل بدأ العد العكسي لنهاية الإسلام السياسي ؟
2019/11/22 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضي_السماك بقراءة سياسية ممعنة في دلالات الانتفاضات الشعبية في ثلاثة أقطار في المنطقة هي على التوالي : العراق ولبنان وإيران ، فإنها ستفضي حتماً إلى طرح على بساط البحث عما إذا العد النازلي لنهاية الإسلام السياسي الشيعي قد بدأ فعلاً ، والمصير ذاته أضحى يواجهه الإسلام السياسي السني بشقيه الرسمي والراديكالي .

فعلى مستوى الشق الرسمي الخليجي عادت تجربة تصدير الجهاد إلى أفغانستان بدعوى نصرة شعبها المسلم ضد الن......

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