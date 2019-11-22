2019/11/22 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضي_السماك بقراءة سياسية ممعنة في دلالات الانتفاضات الشعبية في ثلاثة أقطار في المنطقة هي على التوالي : العراق ولبنان وإيران ، فإنها ستفضي حتماً إلى طرح على بساط البحث عما إذا العد النازلي لنهاية الإسلام السياسي الشيعي قد بدأ فعلاً ، والمصير ذاته أضحى يواجهه الإسلام السياسي السني بشقيه الرسمي والراديكالي .
فعلى مستوى الشق الرسمي الخليجي عادت تجربة تصدير الجهاد إلى أفغانستان بدعوى نصرة شعبها المسلم ضد الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضي السماك - هل بدأ العد العكسي لنهاية الإسلام السياسي ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فعلى مستوى الشق الرسمي الخليجي عادت تجربة تصدير الجهاد إلى أفغانستان بدعوى نصرة شعبها المسلم ضد الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضي السماك - هل بدأ العد العكسي لنهاية الإسلام السياسي ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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