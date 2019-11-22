2019/11/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية يوم الجمعة الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التطوع على ملاك الوزارة بصفة شرطي.

ودعت الوزارة في بيان الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها".

واوضح البيان ان "الوزارة حريصة جدا على إعلان اي دعوة من خلال موقعها الرسمي او موقع إدارة التطوع، وهما متاحان للجميع، في الوقت ذاته نحذر من الدخول الى الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة، وبإمكان المتابعين الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع إدارة التطوع بوزارة الداخلية عبر الرابط الاتي للتأكد من أي إعلان عن التطوع إن وجد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية العراقية تنفي فتح باب التطوع بصفة شرطي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية العراقية تنفي فتح باب التطوع بصفة شرطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).