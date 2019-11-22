محافظ ذي قار يعفي مدراء أربع دوائر خدمية في ناحية الفضلية

2019/11/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الجمعة، أمراً بتكليف مدير ناحية أور رعد يوسف سلطان بإدارة ناحية الفضلية، وأعفى مدراء اربع دوائر خدمية في الناحية من مناصبهم

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