2019/11/22 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).